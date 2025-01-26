ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة في 6 مدن وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير وفاس وطنجة.

ويحضر حفل القرعة باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورؤساء الاتحادات المحلية بجانب مدربي وممثلي للمنتخبات المتأهلة، إضافة إلى وسائل الإعلام الدولية وعدد من أساطير ورموز اللعبة.

وسيشارك في عملية السحب المصري عصام الحضري، والكاميروني باتريك مبوما، والتونسي أيمن المثلوثي والإيفواري جيرفينيو والمالي محمد سيسوكو والزامبي كريستوفر كاتونغو.

ويستضيف المغرب هذه النسخة لأول مرة منذ عام 1988 وقبل 5 سنوات من مشاركة إسبانيا والبرتغال في شرف استضافة بطولة كأس العالم 2030.

وسيتم خلال القرعة تقسيم المنتخبات المتأهلة وعددها 24 منتخبا إلى 6 مجموعات يتأهل منها أول وثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.

ورغم أن "الكاف" لم يعلن عن تصنيف المنتخبات ولكن طبقا لآخر تصنيف شهري صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيكون كالتالي:

التصنيف الأول: المغرب والسنغال ومصر والجزائر ونيجيريا وكوت ديفوار.

المغرب والسنغال ومصر والجزائر ونيجيريا وكوت ديفوار. التصنيف الثاني: الكاميرون ومالي وتونس وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية وبوركينا فاسو.

الكاميرون ومالي وتونس وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية وبوركينا فاسو. التصنيف الثالث: الغابون وأنغولا وزامبيا وأوغندا وغينيا الاستوائية وبنين.

الغابون وأنغولا وزامبيا وأوغندا وغينيا الاستوائية وبنين. التصنيف الرابع: موزمبيق وجزر القمر وتنزانيا والسودان وزيمبابوي وبتسوانا.

وحصد المغرب البلد المضيف أكبر عدد من النقاط في التصفيات، حيث تصدر المجموعة الثانية التي ضمت الغابون وليسوتو وجمهورية إفريقيا الوسطى.

ونجح المغرب في حصد 18 نقطة من 6 مباريات بالعلامة الكاملة وسجل 26 هدفا ولم يسكن مرماه سوى هدفين. وجاءت الجزائر والسنغال كثاني أقوى المنتخبات حصدا للنقاط ولكل منهما 16 نقطة في التصفيات.

وجاءت الجزائر في صدارة المجموعة الخامسة بـ16 نقطة بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في مواجهة وحيدة وسجلت 16 هدفا ومني مرماها بهدفين فقط، فيما تصدرت السنغال المجموعة الثانية عشر برصيد 16 نقطة وفازت في خمس مباريات وتعادلت في مواجهة وحيدة وسجلت 10 أهداف ومني مرماها بهدف وحيد.

وتأهلت جزر القمر وتونس عن المجموعة الأولى والمغرب والغابون عن المجموعة الثانية ومصر وبوتسوانا عن المجموعة الثالثة وبنين ونيجيريا عن المجموعة الرابعة والجزائر وغينيا الاستوائية عن المجموعة الخامسة وأنغولا والسودان عن المجموعة السادسة وزامبيا وكوت ديفوار عن المجموعة السابعة والكونغو الديمقراطية وتنزانيا عن المجموعة الثامنة ومالي وموزمبيق عن المجموعة التاسعة والكاميرون وزيمبابوي عن المجموعة العاشرة وجنوب إفريقيا وأوغندا عن المجموعة الحادية عشرة والسنغال وبوركينا فاسو عن المجموعة الثانية عشرة.

ونجح 12 منتخبا من أصل 24 منتخبا تأهل للبطولة القارية، في التتويج بـ28 لقب لأمم إفريقيا من قبل.

وتعد مصر هي الأكثر مشاركة في تاريخ البطولات الإفريقية برصيد 27 مشاركة وحصدت اللقب 7 مرات في 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010، تليها كوت ديفوار في عدد مرات الظهور برصيد 26 مشاركة وهي حاملة لقب النسخة الأخيرة وتوجت بالبطولة ثلاث مرات 1992 و2015 و2023 ، ثم الكاميرون وتونس بـ22 مشاركة ولكن الأول حصد اللقب 5 مرات أعوام 1984، 1988، 2000، 2002، 2017 ، بينما حصدت تونس البطولة مرة وحيدة عام 2004.

وتضم لائحة شرف المنتخبات التي توجت بالبطولة كل من نيجيريا، والتي شاركت في 21 نسخة وتوجت باللقب 3 مرات في 1980، 1994، 2013، والجزائر بلقبين 1990و2019، والكونغو الديمقراطية حصدت اللقب مرتين 1968 و1974، ثم 5 منتخبات فازت بالبطولة مرة وحيدة وهي المغرب 1976 والسنغال 2021 وجنوب إفريقيا 1996 والسودان 1970 وزامبيا 2012.