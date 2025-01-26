وظهر مرموش في التشكيلة الأساسية قبل استبداله في الدقيقة 73 خلال المباراة التي انتهت بفوز السيتي على تشيلسي 3 - 1 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يوم السبت.

وصرّح غوارديولا عبر قناة "بي بي سي" عقب اللقاء "قدم مرموش أداء مميزا، واندمج مع زملائه بتحركات رائعة داخل الملعب، كما اندمج بشكل جيد مع تغيير الأجواء في أول مباراة له مع الفريق".

وعن خطأ المدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، قال المدرب الإسباني "الأمر لم يكن سهلا بالنسبة له، لقد خاض تدريبا واحدا معنا ووجده نفسه فجأة في مواجهة رباعي هجومي مميز مكون من بالمر ومادويكي وجاكسون وسانشو".

وتابع "عندما تتعاقد مع لاعب شاب تكون مثل هذه الأخطاء هي أفضل درس يمكن أن يتعلم منه".

وبرر غوارديولا "خوسانوف لا يتحدث الإنجليزية، لذا لم أتحدث معه، ولكنه بحالة جيدة، وقررت إشراكه لأنني لم أكن أريد أن تكون عودة جون ستونز من الإصابة في مواجهة كلوب بروج يوم الأربعاء".

وبشأن مرموش، قال إرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي "لقد تابعته باهتمام في الدوري الألماني، وسيكون اللعب معه أمرا رائعا وممتعا، لأنه يبدو للجميع أن لديه قدرات استثنائية".

وسجل هالاند الهدف الثاني لمانشستر سيتي في شباك تشيلسي ليرفع رصيده إلى 18 هدفا في الدوري هذا الموسم.