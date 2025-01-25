محطات تاريخية في مسيرة مويز

بدأ مويز مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2002 مع إيفرتون، وكان حينها أصغر مدرب في الدوري بعمر 39 عامًا. منذ ذلك الحين، تولى تدريب أندية مختلفة، بما في ذلك مانشستر يونايتد، سندرلاند، ووست هام يونايتد، قبل العودة إلى إيفرتون في فترة ثانية.

وفي مؤتمر صحفي الجمعة، وصف مويز هذا الإنجاز بأنه "لا يصدق"، وقال: "عندما تبدأ مسيرتك، لا تتوقع أن تصل إلى هذا الرقم. الوصول إلى 700 مباراة إنجاز كبير وأنا فخور للغاية".

مويز بين العظماء

في سن الـ61، يعد مويز أكبر مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا. بالمقارنة، يواجه فريقه يوم السبت نادي برايتون، الذي يديره المدرب الأصغر سنا في الدوري، فابيان هورزلر، البالغ من العمر 31 عامًا.

وأضاف مويز متحدثا عن فينغر وفيرغسون: "يوجد مدربان عظيمان يتفوقان علي، أرسين وأليكس. لا أعتقد أنني سأصل إلى أرقامهما، لكنني سعيد بما حققته".

دروس من الماضي

استعاد مويز ذكرياته عن بداياته، مشيرًا إلى النصائح التي تلقاها من السير بوبي روبسون، أحد أعظم مدربي إنجلترا، عندما كان في بداية مسيرته. وقال: "كنت محظوظًا لأنني حصلت على فرص كبيرة في أندية مميزة".

إيفرتون أمام برايتون

سيحاول مويز تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الاحتفالية، حيث يحتل إيفرتون المركز 16 في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، ويأمل في تعزيز مركزه لتجنب الدخول في معركة الهبوط.