وتفوق المنتخب المصري طيلة فترات المباراة رغم قوة المنافسة مع لاعبي منتخب سولفينيا لكن خبرة اليد المصرية حسمت المباراة في النهاية بنتيجة 26 إلى 25.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب المصري رصيده إلى 6 نقاط بالتساوي مع منتخب آيسلندا الذي سيواجه كرواتيا في وقت لاحق.

وزادت فرصة المنتخب المصرية في التأهل للدور الثاني من البطولة حيث تبقت له مباراة ضد منتخب كامب فيردي الذي يحتل المركز الأخير في المجموعة.