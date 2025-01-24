وفي برنامج النجم البرازيلي روماريو، تحدث نيمار عن "غيرة" زميله كيليان مبابي بعد وصول الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، قائلاً: "مبابي كان يشعر بالغيرة بعض الشيء بعد وصول ميسي، ثم بدأت تظهر بعض التوترات والصراعات في العلاقات، وتغير سلوكه بشكل ملحوظ."

وقال لاعب الهلال السعودي الحالي «مبابي ليس مملاً، لديّ أشياء معه، وتشاجرنا قليلاً، وأطلقت عليه لقب «الفتى الذهبي»، ولعبت معه دائماً، وقلت إنه سيكون واحداً من الأفضل بالعالم، وساعدته، وتحدثت معه، وكان يأتي إلى منزلي، ونتناول العشاء معاً».

وانضم مبابي إلى سان جيرمان قادماً من موناكو في 2017، وهو نفس العام الذي انتقل فيه نيمار من برشلونة إلى سان جيرمان، في واحدة من كبرى الصفقات في تاريخ كرة القدم.

وأضاف نيمار: "لقد قضينا وقتاً طويلاً معاً، ولكن بعد انتقال ميسي، كان هناك بعض الاختلافات بيننا. ومع ذلك، نحن لا نزال أصدقاء، وتشاجرنا قليلاً، وكان لدي الكثير من اللحظات الجيدة معه، سواء على أرض الملعب أو خارجه."

وعن تجربته في سان جيرمان، أشار نيمار إلى أن أحد أسباب إخفاق الفريق في دوري أبطال أوروبا هو غياب التنسيق والروح الجماعية بين اللاعبين، قائلاً: "الغرور كان حاضراً في الكثير من الأحيان، وهو أمر يمكن أن يكون مفيداً في بعض الأحيان، لكن لا يمكن أن تنجح إذا كان الجميع يعمل من أجل مصلحته الشخصية."

كما تطرق نيمار إلى بداياته الصعبة في برشلونة، حيث اعترف بأنه كان يواجه صعوبة في التأقلم مع أسلوب اللعب في النادي الكتالوني: "في البداية، كنت أشعر بعدم الراحة، ولم أتمكن من تقديم أفضل ما لديّ، لكن بعد حديث طويل مع ميسي، أصبحت أكثر هدوءًا وثقة."

وعن سبب رحيله عن برشلونة رغم النجاح الكبير الذي حققه هناك، أكد نيمار أن دوافعه كانت شخصية أكثر منها رياضية أو اقتصادية.

وقال: "لم يكن هدفي أن أكون الأفضل في العالم، بل كانت هناك أسباب شخصية دفعتني للرحيل. من الناحية الاقتصادية، كان سان جيرمان عرضًا مغريًا، وكان لديّ أصدقاء برازيليون هناك."

وأشار نيمار إلى أن أفضل لحظاته كانت مع سان جيرمان، مؤكدًا أن الإصابات كانت السبب الرئيسي وراء عدم فوزه بجائزة الكرة الذهبية، التي قال عنها: "لو لم أتعرض لهذه الإصابات، كان من الممكن أن أكون قد فزت بالكرة الذهبية، لكنني لا أعتبر ذلك نهاية العالم."