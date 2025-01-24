ويدخل المولودية اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، مع خوضه 3 مباريات أقل من باقي الفرق، ويبتعد بفارق 4 نقاط عن المتصدر شبيبة القبائل.

أما اتحاد العاصمة، الذي لعب أربع مباريات أقل، فيحتل المركز السادس برصيد 20 نقطة، جمعها من 5 انتصارات و5 تعادلات، مع تلقيه هزيمة واحدة فقط منذ انطلاق الموسم.

ويعد الديربي بمنافسة مثيرة، خاصة في ظل تقارب النقاط وسعي الفريقين لتعزيز مراكزهما في جدول الترتيب.

وتوقع اللاعب الأسبق، حسين مترف، بأن مباراة الديربي، التي ستجمع اتحاد العاصمة، بمولودية الجزائر، أن تشهد صراع تكتيكي كبير بين المدربين نبيل معلول، وخالد بن يحي.

وصرح مترف، في هذا الخصوص، لتلفزيون "النهار" الجزائري: "مدربي اتحاد العاصمة، ومولودية الجزائر، يعرفان بعضهما جيدا، منذ مدة".

كما أضاف: "بن يحيى، يعرف طريقة لعب نبيل معلول، والعكس صحيح، ما يجعلهما كتاب مفتوح بالنسبة لبعضهما البعض".

وتابع حسين مترف: "أتوقع لقاء الداربي، صراع تكتيكي كبير بين المدربين فوق أرضية الميدان".