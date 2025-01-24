وأعلن مانشستر سيتي رسمياً تعاقده مع عمر مرموش، لاعب منتخب مصر، قادماً من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعقد يمتد لمدة أربع سنوات ونصف، وذلك ضمن صفقات فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب التقارير، فإن الصفقة كلفت "السيتزن 75 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين كحوافز إضافية".

وكان مانشستر سيتي قد دخل مفاوضات مع النادي الألماني طوال الأيام الماضية، أثمرت عن نجاحه في التوصل لاتفاق بشأن ضم مرموش في يناير الجاري.

ومحتفيا بنجمه المصري، قال مان سيتي في بيان "يعد مرموش أحد أكثر المهاجمين الشباب المطلوبين في أوروبا، كما أنه قادر على اللعب على أي من الجناحين الهجوميين".

وأضاف "السيتيرن: "خاض 35 مباراة دولية حتى الآن، وقد لعب لأول مرة في مصر عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما في 2016 مع وادي دجلة (...) بعد أن شارك في 17 مباراة وسجل هدفين مع دجلة، انتقل مرموش لاحقا إلى أوروبا في عام 2017 وانضم إلى نادي فولفسبورغ قبل أن ينتقل إلى آينتراخت فرانكفورت في صيف عام 2023.