من جانبه، أكد مرموش، إنه "شرف كبير ورائع" الانضمام إلى مانشستر سيتي، واصفا وصوله إلى الاتحاد بأنه حلم تحقق.

وبحسب التقارير، فإن الصفقة كلفت "السيتزن 75 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين كحوافز إضافية".

وكان مانشستر قد دخل مفاوضات مع النادي الألماني طوال الأيام الماضية، أثمرت عن نجاحه في التوصل لاتفاق بشأن ضم مرموش في يناير الجاري.

وكان فرانكفورت قد استبعد اللاعب الدولي المصري من قائمة الفريق خلال مواجهة بروسيا دورتموند، الجمعة، في الدوري الألماني.

وعقب المباراة التي فاز بها فرانكفورت بنتيجة 2-0، نزل مرموش إلى أرض الملعب لتحية جماهير فريقه وتوديعهم قبل الرحيل.

واحتفى لاعبو فرانكفورت بخطوة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي، بالاحتفال معه على أرض الملعب بمشاركة الجماهير.