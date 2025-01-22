ووصل جوكوفيتش إلى نصف النهائي رقم 50 له، في بطولات غراند سلام، بعد انتصاره على الإسباني كارلوس ألكاراز، الثلاثاء.

ويقاتل جوكوفيتش ليصبح أكبر لاعب يحقق بطولة "غراند سلام"، في تاريخ اللعبة، حين يخوض موقعة نصف النهائي الخميس، أمام الألماني ألكساندر زفيريف.

ويبلغ جوكوفيتش اليوم 37 عاما و8 أشهر، ولم يسبق للاعب أن حقق بطولة "غراند سلام" بهذا السن.

ويحمل الرقم القياسي، الأسترالي كين روزوول، الذي حقق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس عام 1971، بعمر 37 وشهر واحد.

وكان السويسري روجيه فيدرر قد حقق بطولة أستراليا عام 2018، بعمر 36 عاما و5 أشهر، وهو أكبر من حققها في الألفية الحالية.

ويعتبر الخبراء، أن التحدي الأكبر لجوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة حاليا، هو المصنف أول عالميا، الإيطالي يانيك سينر.