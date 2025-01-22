وتبدو الفرصة سانحة "للفراعنة" للمنافسة على اللقب هذا العام، بعد الأداء القوي الذي ظهر به المنتخب في البطولة حتى الآن، وعطفا على مستوى المنتخب في أولمبياد باريس العام الماضي.

طريق سهل

ووفقا للنقاد، يمتلك المنتخب المصري فرصة أكبر من أي وقت مضى، للوصول بعيدا، وذلك لأن طريقه لنصف النهائي "سهل نسبيا"، وبعيد عن كبار اللعبة.

وتحتاج مصر للانتصار على آيسلندا وسلوفينيا وكيب فيردي، لتصدر المجموعة، وهي مباريات في متناول اليد.

وفي حال تحقيق الصدارة، أو حتى التأهل في المركز الثاني، سيتجنب المنتخب المصري منتخبات إسبانيا والسويد والدنمارك وألمانيا، حتى المباراة النهائية.

وتستهل مصر مبارياتها في الدور الثاني من المونديال، مساء الأربعاء، أمام آيسلندا، وهي مباراة مفصلية في تحديد المتصدر.

وكانت مصر قد هزمت صاحب الأرض، المنتخب الكرواتي، بنتيجة 28-24، في الدور الأول، لترسل رسالة قوية إلى المنافسين بأنها قادمة للمنافسة على اللقب.

ولم يسبق لمصر الوصول لنصف نهائي المونديال سوى مرة واحدة فقط، في بطولة 2001، وخرجت من ربع النهائي في النسخ الثلاث الماضية.