الواقعة الأولى كانت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي المصري وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، حيث رفض المترجم الفوري رضا حنفي، مترجم المدير الفني السويسري مارسيل كولر الذي يتحدث الألمانية، ترجمة رد كولر، على أحد الأسئلة المتعلقة بصفقات الأهلي، معللا السبب بأن هذا الرد سيسبب مشكلة لإدارة النادي.

وكان الإعلامي هاني حتحوت، قد كشف عن خطأ سابق للمترجم نفسه، إذ قال عبر برنامجه على إحدى القنوات الفضائية، إن حنفي ارتكب خطأ خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي مع فريق الجونة في الجولة الثامنة من عمر الدوري الممتاز المصري.

وأوضح حتحوت، أن المترجم أخطأ في ترجمته لما قاله كولر عقب مباراة الجونة، وتحديدًا عندما تحدث عن اللاعب إمام عاشور.

وأضاف: "أرسلت فيديو حديث كولر بعد المباراة إلى صديق يتحدث باللغة الألماني، الذي أكد لي أن ما قاله مترجم كولر إن عاشور يملك مهارات لا يملكها لاعب غيره في مصر ليس صحيحا، وإنما أشاد مدرب الأهلي باللاعب وطالبه بالاستمرارية فقط".

وفي نادي الزمالك، كان أحمد مجدي المدرب المساعد في الجهاز الفني للمدرب البرتغالي السابق جوزيه غوميز يقوم بوظيفة المترجم خلال المؤتمرات الصحفية، ولكنه كان يترجم من وإلى الإنجليزية وليس البرتغالية.

ومع وصول السويسري كريستيان غروس المدرب السويسري المخضرم لتدريب الفريق، تولى المترجم عبد الله طارق مهمة الترجمة في الفريق.

وقد ظهر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر جانبا من وقائع المؤتمر الصحفي لغروس عقب مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في بطولة الكونفدرالية، ويبدو في المقطع أن أحد الحضور يسأل عن مطالبات الجماهير في المدرجات بعقد صفقات جديدة، ولكن المترجم لم يوجه السؤال للمدير الفني ولم يترجم له السؤال.

في هذا الصدد، يقول الناقد الرياضي والمذيع التلفزيوني الشهير طارق رضوان في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه يبدو أن هناك تواصلا بين إدارة النادي الأهلي والمترجم، وهناك تنسيقا بينهم بعدم الكشف عن بعض النقاط التي قد تسبب ارتباكا في الرأي العام الرياضي وخصوصا بين جماهير النادي، لكن في الوقت نفسه يجب التأكيد على أن الكلمة أمانة، ومهنية أي مترجم تتمثل في أمانته.

وأشار إلى أن المترجم قد يحتاج أن يتدخل لتهدئة بعض الأجواء إذا كانت هناك ألفاظ جارحة أو خروج عن النص ضد المدير الفني على سبيل المثال.

وضرب مثالا بالمترجم أحمد عبده المترجم الخاص بالمدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه، في واحدة من الفترات الذهبية للفريق، حيث كان عبده يساهم في امتصاص غضب المدير الفني، الذي كان معروفا بالعصبية الشديدة.

ومن المواقف التي تعرض لها بشكل شخصي، يروي رضوان أن الصدفة أوقعته مرة في موقف خلال مؤتمر صحفي لمدرب الزمالك عام 2008 الهولندي رود كرول، حيث غاب عبد الله جورج سعد الذي كان مكلفا بمهام الترجمة عن حضور المؤتمر الصحفي، واضطر هو شخصيا القيام بمهمة الترجمة.

وبشأن ما إذا كان من حق الصحفي أن يسأل خلال المؤتمر أسئلة خارجة عن أحداث المباراة ذاتها، أوضح رضوان أن ذلك جائز بالطبع، فهناك أمور كثيرة يجب أن تتضح للرأي العام، مثل رحيل المدرب أو بقائه على سبيل المثال، وهنا يجب أن تكون الإجابة والترجمة في منتهى الشفافية.

من جهته، يقول محمد عيد، مترجم فوري، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هناك خطأ كبيرا يقع فيه كثير من المترجمين يسمى "الأخطاء الميولية"، ويعني إحداث تحريف في الترجمة لأن المعنى خالف قناعتك الشخصية أو عقيدتك أو دينك أو ميولك الفكرية أو السياسية أو الانحياز تجاه جنس أو نوع أو بلد أو عرق أو نادي معين، وهذا بالطبع يتنافى مع ميثاق الشرف المهني للمترجم، الذي وجبت عليه أمانة النقل مهما كانت التداعيات.

ووصف عيد، المترجم بأنه مجرد رسول، وما على الرسول إلا البلاغ. وأي تدخل من المترجم في المحتوى بالتحريف يعاقب عليه القانون وقد يصل إلى حد اتهامه بالتزوير.

وبخصوص واقعة مترجم الأهلي، أوضح عيد: "هناك بعض الناس ترى أن تصرف المترجم كان صحيحا حتى لا يتسبب في مشاكل لإدارة النادي مع التأخر في عقد الصفقات الجديدة، ولكن في واقع الأمر في هذا التصرف من المترجم غير مهني على الإطلاق حتى لو الإدارة نفسها كانت موجهة له تعليمات بذلك. فالمترجم ناقل فقط وليس مسؤولا بالإدارة ولا متحدثا باسمها".