وقال مصدر بالأهلي المصري في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، يوم الأحد، أن كهربا تلقي عرضين أحدهما من الزوراء العراقي، والأخر من فريق الاتحاد الليبي.

وأضاف "وكيل اللاعب تفاوض مع الناديين وفي النهاية اختار فريق الاتحاد الليبي، وبناء عليه جرت جلسة اليوم وتم الاتفاق علي كافة البنود".

وأوضح "سيخضع كهربا لفحص طبي يوم الاثنين في ناديه الجديد، ومن ثم تفعيل العقود بشكل رسمي بحيث يخرج للإعارة حتي نهاية الموسم الحالي".