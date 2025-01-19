وتقدم برشلونة في النتيجة عن طريق جول كوندي في الدقيقة التاسعة من مسافة قريبة، مستغلا تمريرة بينية رائعة من بيدري.

لكن خيتافي أدرك التعادل من خلال ماورو أرامباري، الذي وضع كرة مرتدة داخل الشباك في الدقيقة 34.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط خلف ريال مدريد ثاني الترتيب، و5 نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر.

على الجانب الآخر، رفع خيتافي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس عشر.

ويستضيف ريال مدريد فريق لاس بالماس، الأحد.