وسجل المهاجم البديل داروين نونيز، هدفا "قاتلا" في الدقيقة 91، مستغلا تمريرة من ترينت ألكساندر أرنولد، قبل أن يضيف بعدها بدقيقتين الهدف الثاني له ولليفربول.

وبرغم الفوز الهام بنتيجة 2-0، قدم ليفربول أداء "محبطا" خلال اللقاء، وفشل في تشكيل خطورة على مرمى برينتفورد.

وترددت أنباء في الأسابيع الأخيرة، حول رغبة ليفربول في بيع مهاجمه داروين نونيز، خاصة بعد انخفاض مستواه مع المدرب الهولندي أرني سلوت.

وواصل محمد صلاح صيامه عن التهديف مع "الريدز"، للمباراة الثالثة على التوالي.

وأصبح الفارق بين ليفربول المتصدر وملاحقه أرسنال 7 نقاط.