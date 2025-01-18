وأكد الصحفي الألماني فلوريان بلاتنبرغ، أن مرموش سيتقاضى 16 إلى 17 مليون يورو سنويا مع الضرائب، مما يعني أن الراتب الإجمالي بعد الضرائب سيكون 10 مليون يورو سنويا.

يذكر أن مرموش كان يتقاضى 2 مليون يورو سنويا مع فريقه السابق إنتراخت فرانكفورت.

ووقع مانشستر سيتي مع مرموش قبل أيام، في صفقة بلغت 75 مليون يورو، مما جعله أغلى انتقال للاعب عربي عبر التاريخ.

ويقضى مرموش موسما رائعا مع فرانكفورت إذ ساهم في 34 هدفا خلال 26 مباراة هذا الموسم، بتسجيل 20 هدفا وصناعة 14 في جميع المسابقات.

وسبق لصاحب الـ25 عاما المشاركة في 35 مباراة دولية بقميص منتخب مصر وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3.