وبالرغم من تقدم موناكو 1-0 في الشوط الأول، نجح التعمري في قلب النتيجة بتسجيله هدفين بطريقة رائعة، في الشوط الثاني، ليخطف 3 نقاط مهمة لمونبيليه.

وبالرغم من الفوز، لا زال مونبيليه يقبع في المركز الأخير بالدوري، لكنه أصبح على بعد 4 نقاط من منطقة "النجاة من الهبوط" في ترتيب الدوري.

واعتبرت الصحافة أن هزيمة موناكو أمام متذيل الترتيب مونبيليه "مفاجأة مدوية"، خاصة بسبب تألق نادي إمارة موناكو بشكل لافت هذا الموسم.

يذكر أن موناكو كان قد ألحق أول هزيمة لبرشلونة الإسباني هذا الموسم، في منافسات دوري أبطال أوروبا.