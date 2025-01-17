وحظي الراجحي (43 عاما)، الذي أصبح أول سعودي يفوز برالي دكار، باستقبال حار عند خط النهاية.

وقال الراجحي: "أنا سعيد للغاية بتحقيق هذا الفوز. إنه ليس سباقا سهلا، بل هو الأصعب الذي خضته خلال 11 عاما، بالتأكيد، حققنا العديد من الأرقام القياسية اليوم، لقد أصبحت أول سائق سعودي يفوز، كما لم يتمكن أي فريق خاص من التغلب على فريق للمصنع خلال السنوات 25 الماضية، لكننا نجحنا هذه المرة".

وحقق الجنوب إفريقي لاتيجان، الذي فقد صدارته، الخميس، وكان متأخرا عن الراجحي بأكثر من 6 دقائق في بداية المرحلة 12 في شبيطة (مدينة بالسعودية)، بداية سريعة لكنه لم يتمكن من اللحاق بالسعودي في المرحلة الخاصة الأقصر التي امتدت 61 كيلومترا.

وأقيم سباق التحمل على الطرق الوعرة، الذي انتقل إلى السعودية في 2020 بعد عقد من إقامته في أميركا الجنوبية، في السابق بين باريس والعاصمة السنغالية دكار قبل نقله بسبب مخاوف أمنية.

وقال لاتيجان إنه اكتسب خبرة كبيرة من السباق.

وأضاف: "ابتعدت عن المنافسات لمدة عام والآن أعود على الفور وأبدأ في المنافسة مع أفضل السائقين وهذا أمر لا يصدق. لقد قدمنا سباقا رائعا. من المحزن أن نخسره بفارق ضئيل مع كل ما حدث ولكننا سنعود للقتال".

واحتل ناصر العطية الفائز برالي دكار خمس مرات المركز الثاني اليوم ليحتل المركز الرابع في الترتيب العام.

وفاز البرازيلي لوكاس مورايس، الذي خرج من السباق على اللقب بعد خسارته نحو 3 ساعات يوم السبت الماضي، بالمرحلة متقدما بفارق 33 ثانية على القطري العطية.

وفي فئة الدراجات النارية، تفوق ساندرز على صاحب المركز الثاني الإسباني توشا سكارينا بفارق ثماني دقائق و50 ثانية في الترتيب العام ليصبح ثاني أسترالي يفوز بلقب رالي دكار بعد توبي برايس.

واحتل المدافع عن اللقب ريكي برابيك المركز الخامس في الترتيب العام متأخرا عن ساندرز بفارق أكثر من 12 دقيقة.