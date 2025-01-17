وأكد رومانو في منشوره أن مانشستر سيتي توصل لاتفاق مع فرانكفورت، بخصوص مرموش، وذلك بعد جولة مفاوضات أخيرة جمعت الناديين.

وأضاف أن النجم المصري مرموش سيوقع عقدا مع السيتي لمدة 5 سنوات.

وكان الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للسيتي قد علّق الأربعاء على أنباء تعاقد فريقه مع مرموش قائلا: "لا أعرف".

وينتهي تعاقد مرموش مع آينتراخت فرانكفورت في 2027.

ويقضى مرموش موسما رائعا مع فرانكفورت إذ ساهم في 30 هدفا خلال 18 مباراة بتسجيل 18 هدفا وصناعة 12 في جميع المسابقات.

وسبق لصاحب الـ25 عاما المشاركة في 35 مباراة دولية بقميص منتخب مصر وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3.