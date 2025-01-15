وتم نشر صورة محمد صلاح دون أن يصاحبها أي تعليق، مما زاد الغموض والتكهنات.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، في تقرير لها، أن محمد صلاح وافق على الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي لكرة القدم في الموسم المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح (32 عامًا) مع الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء عن مفاوضات إدارة ليفربول لإقناع النجم المصري بالتجديد.

وذكرت صحيفة "ريليفو" أن صلاح أبدى موافقته على اللعب مع نادي الهلال في الموسم المقبل وتمثيل الفريق في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة.

من جهته تحدث رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، خوسيه فيليكس دياز، في تصريحات عبر برنامج "دورينا غير"، مساء الثلاثاء، عن إمكانية انضمام ثنائي ليفربول الأوروغوياني داروين نونيز ومحمد صلاح إلى صفوف الهلال، قائلا: "النصر والهلال يتنافسان على ضم نونيز، ومن وجهة نظري أن النادي الإنجليزي سيخسر أيضا خدمات صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك".

وأضاف خوسيه فيليكس دياز: "يمكن أن نرى محمد صلاح الصيف المقبل في الدوري السعودي، فهو الاتجاه الأقرب له حال الرحيل عن ليفربول، فهو لا يفكر بالدوريات الأوروبية، واحتمالية مشاركته في مونديال الأندية مع الهلال واردة".

وكان نادي الاتحاد السعودي يرغب في ضم محمد صلاح خلال صيف 2023، ولكن إدارة ليفربول والمدرب السابق للفريق الألماني يورغن كلوب رفضا رحيل اللاعب.

وأثار كلوب أزمة انتهاء عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي وعدم التوصل لاتفاق.

وقال في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "أتمنى بقاء محمد صلاح مع ليفربول، إنه أعظم مهاجم لنادي ليفربول في العصر الحديث".

وأضاف: "محمد صلاح شخص وإنسان ورائع جدًّا، فهو أفضل سفير ممكن لمصر، ورياضي مذهل".