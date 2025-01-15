وردا على سؤال عن رضاه من الميركاتو الشتوي وهل ينتظر ضم نجم مصري، قال غوارديولا: "لا أعرف".

وعن سقوط فريقه في فخ التعادل أمام برينتفورد في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي: "لم نقتل المباراة بشكل جيد، ويبدو أن الجاهزية ليست على أفضل حال بالنسبة لنا".

وأكمل: "حصلنا على نقطة ولابد أن نفكر في المستقبل".

وعن نقاشه مع ستيفان أورتيغا حارس مانشستر سيتي عقب المباراة: "لم أكن غاضبا منه وإنما قدمت له الشكر وأكدت له أنه حارس جيد".

وتعادل مانشستر سيتي أمام برينتفورد بهدفين لكل فريق.

وبقي مانشستر سيتي في المركز السادس برصيد 35 نقطة، فيما يتواجد برينتفورد في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.