وتلقى سالاس البالغ من العمر 22 عاما، ثلاثة إنذارات هذا الموسم بعد تلقيه عشرة إنذارات في الموسم الماضي من الدوري الإسباني، من بينها سبعة في أخر ثمان مباريات في الموسم.

وذكرت رابطة الدوري الإسباني أنها ستطالب بالمشاركة في أي تحقيقات قضائية تخص اللاعب.

وأوضح إشبيلية انه على دراية بالقبض على اللاعب، وأنه يراقب الوضع عن كثب، علما بأن الموقع الإلكتروني لصحيفة "ال كونفيدنسيال" كان أول من نشر خبر اعتقال اللاعب.

