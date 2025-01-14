وصرح المحامي لإذاعة (موزاييك) التونسي، أن الاتفاق يقضي بتجديد عقد المهاجم موسمين إضافيين حتى عام 2027.

ولفت نفس المصدر لاتفاق سابق أيضا بين حسين لبيب، رئيس الزمالك، و الجزيري، بترتيب عملية استخلاص الديون المالية المتأخرة تجاه اللاعب والمقدرة بـ800 ألف دولار.

ويلعب الجزيري (31 عاما) في صفوف الزمالك منذ يناير 2021، قادما من فريق المقاولون العرب المصري.