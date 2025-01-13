ونشر نادي قطر تسجيل فيديو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي يظهر مهارات اللاعب، مرفقا بعبارة "بيرسي تاو قطراوي".

وسعى الأهلي جاهدا خلال الفترة الأخيرة لتسويق تاو خارجيا من أجل إفساح المجال أمام ضم لاعب أجنبي جديد لصفوف الفريق.

وسيتواجد تاو في صفوف قطر رفقة أحمد عبد القادر زميله السابق في الأهلي المصري.

وكان عقد بيرسي تاو مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي عجل الفريق المصري برحيله حتى لا ينتقل في نهاية الموسم بالمجان إلى أي فريق أخر.

وقد حرص نادي قطر على ضم اللاعب قادما من الأهلي المصري، وذلك في ظل سعي الفريق لتحسين نتائجه في منافسات الدوري، وكذلك الاستعداد لخوض مباراة السوبر القطري الإماراتي.

ويحتل نادي قطر المركز الحادي عشر في دوري نجوم قطر برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط فقط عن الخور صاحب المركز الأخير وبالتالي يسعى الفريق لاستغلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من أجل تدعيم صفوفه وعلاج الأخطاء التي عانى منها في الفترات السابقة من أجل العودة لمساره الطبيعي في التواجد على مركز منافس على موقع في المربع والابتعاد عن دوامة وصراع الهبوط.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت حضور بيرسي تاو إلى الدوحة حيث أتم الكشف الطبي وشارك مع زملائه في التدريبات في انتظار قيده في القائمة بصورة رسمية.