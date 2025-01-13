وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بولاية أم البواقي، يوم الإثنين، وفاة بطلة الجزائر في رياضة "الكاراتيه كوشيكي" سلسبيل ملاوك بوشوارب.

وجاء في تعزية لمديرية الشباب والرياضة بولاية أم البواقي، "ببالغ الحزن و الأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره، بلغنا خبر وفاة المغفور لها بإذن الله بطلة الكاراتيه بوشوارب سلسبيل ملاك".

وكانت بوشوارب قد توجت بطلة للجزائر للمرة الثانية على التوالي نهاية الشهر الماضي.