ولم يحافظ الفريق الإيفواري على تقدمه بهدف في الشوط الأول، سجله سان جين كوري في الدقيقة 26 بتسديدة قوية على يسار محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وفي الشوط الثاني رد الأهلي بثلاثة أهداف "هاتريك" سجله إمام عاشور الذي منح فريقه التعادل في الدقيقة 53 بعد كرة عرضية من حسين الشحات قابلها المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي برأسه، وأكملها إمام بقدمه في الشباك.

وفي الدقيقة 73 سجل إمام عاشور الهدف الثاني بضربة رأس قوية عجز إدريسا بامبا حارس مرمى ستاد أبيدجان عن الإمساك بالكرة، مستفيدا من كرة عرضية للظهير الأيمن خالد عبد الفتاح.

وأكمل إمام عاشور الهاتريك بهدف ثالث في الدقيقة 95 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من زميله عمر الساعي الذي شارك بديلا في الدقائق الأخيرة من المباراة.

بهذا الفوز ارتقى الأهلي لصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما بقى ستاد أبيدجان في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

وتتبقى للأهلي مباراة على ملعبه عندما يستضيف أورلاندو بايرتس في القاهرة بالجولة الأخيرة، بينما سيحل ستاد أبيدجان ضيفا على شباب بلوزداد الجزائري.

ويحتل أورلاندو بايرتس المركز الثاني برصيد 8 نقاط خلفه بلوزداد 6 نقاط، وذلك قبل مباراة الفريقين، الأحد، في جنوب أفريقيا بالجولة الخامسة.