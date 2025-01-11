وسجل مرموش هدفا لفريقه إينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 32 من مباراته أمام مضيفه سانت باولي عبر تسديدة رائعة، لكنه رفض الاحتفال احتراما لفريقه السابق سانت باولي.

وتخطى مرموش إنجاز مواطنه محمد زيدان، الذي سجل 13 هدفا في الدوري الألماني، بقميص ماينز في موسم 2006 /2007.

وأحرز مرموش هدفه رقم 19 على مستوى كافة المسابقات مع فرانكفورت في الموسم الحالي.

واقتسم مرموش صدارة قائمة هدافي البوندسليغا مع قائد منتخب إنجلترا وهداف بايرن ميونخ هاري كين برصيد 14 هدفا لكلاهما.