وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما ديوغو جوتا وألكسندر أرنولد في الدقيقتين 29 والأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف ليفربول هدفين آخرين عن طريق جايدين دانس وفيديريكو كييزا في الدقيقتين 76 والأخيرة من اللقاء.

وأراح أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، العديد من اللاعبين الأساسين للفريق في مقدمتهم المصري محمد صلاح وقائد الفريق فيرجيل فان دايك وأليكسيس ماك أليستر ولويس دياز.

وتأهل أيضا للدور الرابع، فريق وولفرهامبتون بعدما تغلب على بريستول سيتي 2 - 1.

وسجل هدفي وولفرهامبتون ريان يت نوري ورودريجو جوميز في الدقيقتين العاشرة و21، فيما سجل هدف بريستول سيتي سكوت توين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وتغلب أيضا فريق بلاكبيرن روفرز على ميدلسبره بهدف نظيف سجله أندرياس وايمان في الدقيقة 70.

وصعد فريق برمنغهام سيتي للدور الرابع عقب فوزه على لينكولن سيتي 2 - 1.

وسجل هدفي برمنغهام أيومو يوكوياما في الدقيقة الأولى وليندون دايكس في الدقيقة 77، فيما سجل هدف لينكولن سيتي جوفون ماكاما في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء.