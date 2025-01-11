وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد السبت، أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أن عامل الضغط في مباريات الكلاسيكو يختلف في النهائيات.

وقال أنشيلوتي: "المواجهة أمام برشلونة صعبة، خصوصا في مباريات النهائي، لكن جميع لاعبي فريقي في أتم الجاهزية بما فيهم جود بيلينغهام".

وأضاف: "كل شيء في كرة القدم وارد، نحن اليوم نتحدث عن برشلونة الذي يشهد في الفترات الأخيرة تحسنا ملحوظا في مستوياته، وسنفعل ما بوسعنا للحصول على الكأس، وسنسعى لأن نكون الأفضل في المباراة".

واختتم مدرب الريال حديثه بالقول: "لن أطلب من اللاعبين الشيء الكثير في لقاء الغد، فهم قدموا الشيء الكثير في الموسم الحالي، وسأمنحهم الحرية في اللعب، والتركيز خلال المواجهة".

من جانبه، شدد هانسي فليك، مدرب برشلونة على صعوبة مواجهة الغد، وقال: "تنتظرنا مباراة كبيرة غدا أمام فريق كبير كريال مدريد، أحد أفضل الفرق في عملية الانتقال السريع من الدفاع للهجوم، لذا علينا أن نتجنب الأخطاء التي وقعنا فيها في المباراة السابقة أمام أتلتيك بلباو ".

وأضاف: "بالأمس كنا في استراحة، وهي فرصة لالتقاط الأنفاس والتركيز بشكل أكبر على النهائي، ونمتلك الثقة الكبيرة في الفوز لإسعاد جماهيرنا وإدارة نادينا، وهو ما سيمنحنا دافعا مهما وإيجابيا لبقية الموسم".

واختتم مدرب برشلونة حديثه قائلا :"لعبنا في بداية الموسم أمام مدريد وظهرنا بمستوى مميز، ويجب أن نظهر بذات المستوى غدا، ونعود إلى ديارنا بهذه البطولة المهمة".