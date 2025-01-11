ويسعى مانشستر سيتي لضم مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح رومانو أن مرموش بات على وشك الانضمام إلى مانشتسر سيتي وأن المفاوضات تتقدم بين الناديين لحسم الصفقة.

وأضاف أن مانشستر سيتي يأمل في إتمام صفقة مرموش بشكل رسمي خلال الأسبوع المقبل.

واشار رومانو إلى ان مانشستر سيتي اتفق مع اللاعب على بنوده الشخصية بنسبة 100 بالمئة.

وذكر أن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا يجد في مرموش لاعبا مثاليا لتعويض رحيل الأرجنتيني جوليان ألفاريز الذي انتقل إلى أتليتكو مدريد بداية الموسم.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي: "طوال الشهر ستسألون نفس الأسئلة عن سوق الانتقالات، لن أتحدث ولن أجيب على سؤال واحد".

وبسؤاله عن عمر مرموش، رد: "هل كانت إجابتي غير واضحة. لن أتحدث عن أي لاعب من ناد آخر، ولن أقول إجابة".

وأتم: "بالطبع هناك محادثات مع الإدارة بشأن الصفقات ولكن لا أعرف ماذا سيحدث".

وينتهي تعاقد عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت في 2027.

ويقضى مرموش موسما رائعا مع فرانكفورت إذ ساهم في 30 هدفا خلال 18 مباراة بتسجيل 18 هدفا وصناعة 12 في جميع المسابقات.

وسبق لصاحب الـ25 عاما المشاركة في 35 مباراة دولية بقميص منتخب مصر وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3.