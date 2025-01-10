ومنحت الجائزة لمهاجم نيوكاسل يونايتد، السويدي أليكساندر أيزاك، بعد تألقه مع فريقه في ديسمبر.

وساهم محمد صلاح في 14 هدف خلال شهر ديسمبر فقط، في الدوري، ما بين أهداف وتمريرات حاسمة، وهو أعلى عدد مساهمات للاعب في شهر واحد بتاريخ الدوري.

جدل حول خسارة صلاح

وبالرغم من هذا الرقم المذهل، ذهبت الجائزة للهداف السويدي، وهو ما أثار الجدل بين المتابعين للدوري على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب أحدهم على منصة "إكس": "كيف لم يحقق صلاح جائزة أفضل لاعب في الشهر رغم تسجيله 7 أهداف وصناعة 7 في 6 مباريات ضد فرق مثل مانشستر سيتي ونيوكاسل وتوتنهام؟".

وكتب آخر: "صلاح قضى أعظم شهر على الإطلاق لمهاجم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يفز بجائزة أفضل لاعب في الشهر. هل تعرف كم هذا مثير للسخرية؟".

وعلق آخر: "اللعنة على شركة EA (التي تقدم الجائزة) والمصوتين. عدم حصول صلاح على جائزة أفضل لاعب في الشهر، هي مزحة لها جذور أكثر شرا من الظاهر. عدم فوزه يعتبر أمرا إجراميا".

وكتب أحد مشجعي ليفربول: "محمد صلاح يقضي أفضل موسم للاعب بتاريخ الدوري الإنجليزي، ومع ذلك لا يفوز "بجائزة لاعب الشهر"، هذا لا يحصل إلا مع صلاح".

مقارنة بين صلاح وأيزاك

في 6 مباريات بالدوري خلال ديسمبر، محمد صلاح سجل 7 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

في 6 مباريات بالدوري خلال ديسمبر، أليكساندر أيزاك سجل 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

صلاح واجه أيزاك في مباراة ليفربول ونيوكاسل في ديسمبر، والتي انتهت بنتيجة 3-3، صلاح سجل هدفين وأيزاك هدف.

يذكر أن صلاح حقق جائزة "لاعب الشهر" بالدوري الإنجليزي الممتاز، في نوفمبر.