ويعمل عبد الحافظ كمترجم من الإسبانية إلى العربية، للمدرب كاساس ولاعبي المنتخب العراقي، وتم تعيينه قبل أعوام من قبل الاتحاد العراقي للكرة.

ولكن قبل أيام، نشر عبد الحافظ فيديو على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، يقول فيه إنه يتعرض للتهديد في العراق، وإنه لم يعد إلى بغداد منذ فترة، بسبب مخاوف أمنية.

ولم يكشف عبد الحافظ تفاصيل التهديدات التي قال إنه تعرض لها في العراق.

وأدى التصريح إلى انزعاج كبير في الشارع الرياضي العراقي، الذي طالب الاتحاد العراقي لكرة القدم بالإسراع لفسخ عقده، حتى لو تمسك به كاساس، لأن تصريحات عبد الحافظ تضر بالكرة العراقية مستقبلا، لاسيما أن المنتخب العراقي تنتظره مباراتان مهمتان في تصفيات كأس العالم.

دعوى قضائية

وكشف عضو اتحاد الكرة العراقي، غالب الزاملي، عن رفع دعوى قضائية ضد مترجم منتخب العراق، محمد عبد الحافظ، على خلفية تصريحاته التي "أساءت لسمعة أمن العراق".

وأوضح الزاملي في تصريح لشبكة NRT عربية، أنه تقدم بشكوى رسمية أمام لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي ضد المترجم المصري محمد عبد الحافظ، مؤكدا أن الأخير خالف القوانين بتصريحاته التي تشوه سمعة العراق.

وأشار الزاملي إلى أن مثل هذه الإجراءات ضرورية للحد من محاولات الإساءة لسمعة العراق من قبل من يسعون للنيل منها، مؤكدا أن "العراق خط أحمر" ولن يتم التساهل مع أي تصرف يمس وحدة البلاد أو أمنها.

غضب في الشارع العراقي

وأثار فيديو عبد الحافظ الاستياء في العراق، وانتقده العديد من الإعلاميين والنشطاء العراقيين.

وقال الإعلامي علي الخالدي: "مترجم المنتخب العراقي يصف بلدي بغير الآمن ويتعرض إلى التهديد! ما كان العشم منك هذه الطريقة يا ضيفنا الإساءة لسمعة العراق. أنت أكثر من غيرك على اطلاع تام وكامل بحفاوة الاستقبال وفرح الجمهور بضيفه، وإذا كنت صادقا بتعرضك للمضايقات، الأجدر منك والأشجع تقديم شكوى عبر الاتحاد أو المحاكم.. وليس من خلال تسقيط بلد كامل".