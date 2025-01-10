وتأهل ريال مدريد للمباراة النهائية بعد الانتصار على ريال مايوركا بنتيجة 3-0، مساء الخميس، بينما وصل برشلونة النهائي بعد الفوز على "بطل الكأس" أتلتيك بلباو بنتيجة 2-0.

وسيواجه ريال مدريد "الغريم" برشلونة، في نهائي مرتقب للبطولة التي تقام في مدينة جدة السعودية.

متى نهائي "كلاسيكو"؟

النهائي سيقام ليلة الأحد المقبل، في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

أين سيقام النهائي؟

سيحتضن "ملعب الجوهرة" في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، النهائي المرتقب، والذي يتوقع أن يحضره أكثر من 60 ألف متفرج.

لقاءات "كلاسيكو" سابقة في السعودية

واجه ريال مدريد برشلونة 3 مرات في السعودية، سابقا، كانت جميعها مباريات مثيرة مليئة بالأهداف.

اللقاء الأول في نصف نهائي كأس السوبر 2022، في الرياض، حيث انتصر الملكي في الوقت الإضافي بنتيجة 3-2.

اللقاء الثاني كان في نهائي كأس السوبر الإسباني لعام 2023، والذي أقيم في الرياض، وانتصر في النادي الكتالوني بنتيجة 3-1 وحقق اللقب.

اللقاء الثالث كان في نهائي كأس السوبر لعام 2024، وسحق ريال مدريد غريمه، في الرياض، بنتيجة 4-1، في لقاء كان بطله فينيسيوس جونيور الذي سجل "هاتريك".

من المرشح للقب في 2025؟

مواجهة هذا العام متكافئة جدا، فبرشلونة يعيش موسما جيدا مع المدرب الألماني هانزي فليك، الذي هزم ريال مدريد في الدوري بنتيجة 4-0، وريال مدريد استعاد توازنه، مع كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، وقد نرى وجها مختلفا "للملكي" الذي يريد الثأر من هزيمة الدوري الثقيلة.

وسبق للسعودية أن احتضنت بطولة السوبر الإيطالي قبل أيام، في الرياض، وقدمت للجماهير نهائي مثير جدا بين أي سي ميلان وإنتر ميلانو، حسمه "الأحمر" بنتيجة 3-2.