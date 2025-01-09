ووفقا للصحفي المختص بأنباء الانتقالات، فابريتسيو رومانو، بدأ مانشستر سيتي المفاوضات الرسمية مع إينتراخت فرانكفورت، من أجل التوقيع مع مرموش خلال الشهر الحالي.

ووفقا لرومانو، فإن مرموش "راغب جدا" بالانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي، مما يعني أن إتمام الصفقة الآن بيد ناديه الألماني إينتراخت فرانكفورت.

وأكدت "سكاي سبورتس" هذه الأنباء، عندما أعلنت إخطار مانشستر سيتي للنادي الألماني، بنية التوقيع مع مرموش، مساء الخميس.

تفاصيل الصفقة من ألمانيا

وقال موقع "سكاي سبورتس ألمانيا"، إن مانشستر سيتي يريد التوقيع مع مرموش بعقد طويل الأمد، يمتد إلى 2029 أو 2030.

كما أشار الموقع إلى أن قيمة الصفقة ستبلغ 50 إلى 60 مليون يورو.

كما أكدت المصادر الألمانية أن مرموش مهتم بالتوقيع مع مانشستر سيتي، ومستعد لمغادرة ألمانيا فورا، بسبب "الفرصة الذهبية" التي تمثل اللعب مع بيب غوارديولا وأحد أكبر أندية العالم.

تألق لافت

وتألق مرموش بشكل لافت في الدوري الألماني هذا الموسم، وسجل 13 هدفا في مرحلة الذهاب، مما جعله ثانيا في قائمة الهدافين خلف الإنجليزي هاري كين.

كما تصدر مرموش قائمة التمريرات الحاسمة بالدوري الألماني، حتى الآن، برصيد 7 تمريرات حاسمة.

وساهمت أهداف مرموش في وضع فرانكفورت بالمركز الثالث بالدوري، وهو المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.