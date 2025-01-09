وسجل نجم الوسط الشاب لبرشلونة غافي الهدف الأول في الدقيقة 17 من المباراة، التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وصنع غافي الهدف الثاني الذي سجله لامين يامال في الدقيقة 52، ليؤكد تأهل برشلونة للنهائي منتظرا الفائز من المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي بين ريال مدريد وريال مايوركا، الخميس.

وستقام المباراة النهائية يوم الأحد على الملعب ذاته.

ويعد برشلونة الأكثر تتويجا بكأس السوبر الإسباني برصيد 14 مرة ، كان آخرها الموسم قبل الماضي، خلفه ريال مدريد برصيد 13 مرة آخرها الموسم الماضي، بينما حقق مايوركا اللقب مرة واحدة عام 1998.