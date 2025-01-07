ولم يقلل اللاعب من فرص الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي مع اقتراب نهاية عقده مع الهلال السعودي.

وشكل نيمار، الذي كان يوما ما أحد أبرز مهاجمي كرة القدم، شراكة حاسمة مع ميسي وسواريز وقادوا برشلونة لتحقيق ثلاثية تاريخية قبل انتقاله مقابل 222 مليون يورو (230.39 مليون دولار) إلى باريس سان جيرمان عام 2017.

وقال نيمار لشبكة "سي.إن.إن": "من الواضح أن اللعب مرة أخرى مع ميسي وسواريز سيكون أمرا رائعا، إنهما أصدقائي، وما زلنا نتحدث مع بعضنا البعض".

وتابع الجناح البرازيلي: "سيكون من المثير لم شمل هذا الثلاثي، أنا سعيد في الهلال، وسعيد في السعودية، ولكن من يدري، كرة القدم مليئة بالمفاجأت".

ولم يشارك نيمار سوى في 7 مباريات مع الهلال منذ انتقاله من باريس سان جيرمان عام 2023 مقابل 90 مليون يورو، حسب ما ذكرته وسائل الإعلام، إذ أبعدته الإصابات عن الملاعب لفترات طويلة، وينتهي عقده في يونيو المقبل.

وخاض نيمار 6 مواسم في باريس سان جيرمان مسجلا 118 هدفا، لكن رغم النجاح الهائل محليا إلا أنه فشل في الفوز بدوري أبطال أوروبا مع النادي الفرنسي قبل الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وأضاف نيمار: "عندما انتشرت أنباء رحيلي عن باريس سان جيرمان كان سوق الانتقالات مغلقا في الولايات المتحدة لذلك لم يكن لدي هذا الخيار (الانتقال إلى ميامي عام 2023)".

وأردف قائلا: "المشروع الذي عرض عليّ (في السعودية) كان جيدا للغاية. ليس لي فقط بل لعائلتي أيضا. الذهاب إلى السعودية كان الاختيار الأفضل".

ونيمار (32 عاما) هو الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 79 هدفا، وقال إنه سيحظى بفرصة أخيرة للفوز بكأس العالم في عام 2026، ومع تبقي 6 جولات في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم إذ يتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى مباشرة للنهائيات المقامة في أميركا الشمالية، فيما تحتل البرازيل المركز الخامس في الترتيب.

وقال نيمار الذي لم يلعب مع البرازيل منذ إصابته في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف في ركبته اليسرى خلال مباراة في التصفيات في أكتوبر 2023: "سأحاول، أريد أن أكون هناك (في كأس العالم)، سأفعل كل ما بوسعي لأكون جزءا من تشكيلة المنتخب الوطني".

واختتم تصريحه بالقول: "أعلم أن هذه ستكون آخر بطولة كأس عالم بالنسبة لي، وستكون فرصتي الأخيرة (للفوز باللقب)، وسأفعل كل ما بوسعي للمشاركة فيها".