وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم أن أشرف صبحي حرص علي تهنئة مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الجديد.

وأفاد بأن صبحي بحث مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد خطط التطوير المستقبلي للاتحاد، ودعم اللاعبين المصريين في المحافل الدولية، في إطار استراتيجية الوزارة لدعم اللعبة الشعبية الأولى، والارتقاء بمستوى الأداء وزيادة عدد اللاعبين المحترفين خارج مصر.

وطالب صبحي بضرورة العمل على تحقيق الأهداف المرجوة للمنتخبات الوطنية، التي تلبي طموحات جماهير كرة القدم المصرية، مطالبا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ببذل الجهد لضمان المشاركة فى كأس العالم لكرة القدم 2026، والظهور بالشكل الذي يليق بكرة القدم المصرية، وكذلك في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

كما أثنى وزير الرياضة المصري أيضا على بداية مجلس الإدارة الجديد وحسمه للملفات المعلقة، وأبدى تفاؤله بالمرحلة المقبلة، وثقته في قدرات وإمكانات الاتحاد والمنتخبات.

وشدد أشرف صبحي على حرص الوزارة على تقديم سبل الدعم والرعاية للمنتخبات الوطنية المختلفة، التي تخوض غمار المنافسات في مختلف البطولات، ومواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة والاتحاد على مستوى دعم كل المنتخبات وتذليل العقبات وحل جميع الأمور على الفور.