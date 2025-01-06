وتراجع مستوى غريليش (29 عاما) بعدما تأثرت حالته البدنية ولم يعد بنفس الحالة التي كان عليها في موسم تتويج الفريق بالثلاثية في 2022 - 2023.

وقال غوارديولا: "الأمر سهل، بقدر ما يهتم غريليش بنفسه، سيدرك حقيقة المنافسة مع زملائه".

وأشار المدرب الإسباني: "سافينيو حالته أفضل من جاك من كافة الجوانب، لذا يشارك بشكل أساسي، ونعم أريد أن أرى غريليش الذي فاز معنا بالثلاثية".

وتابع أيضا: "تمريرات سافينيو في منطقة الجزاء أفضل كثيرا من زملائه في مركز الجناح".

وشدد غوارديولا: "يجب على كل لاعب أن يقاتل، قد يرى اللاعب نفسه مظلوما، ولكن يجب أيضا أن يثبت لي كل يوم أو أسبوع أو شهر أنه سيقاتل مع سافينيو ليحجز له مكانا في التشكيل الأساسي".

وتوج غريليش بالدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر سيتي منذ انتقاله مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (124 مليون دولار) قادما من أستون فيلا في صيف عام 2021.

وقال غوارديولا أيضا: "لقد قاتلت كثيرًا من أجله، وقاتلت كثيرا لأكون هنا، ويجب على جاك أن يثبت ذلك أيضا".

وواصل: "أعلم أنه قادر على المنافسة لأنني أعرف قدراته جيدا، ولكن أريد أن يعبر عن نفسه بقوة في كل حصة تدريبية وفي كل مباراة".

وأتم غوارديولا تصريحاته في هذا الشأن "إذا لم يفعل ذلك، فإن سافينيو سيكون الأحق بالمشاركة، لأنه لاعب مفيد وكان رائعا في مباراة إيفرتون وسجل هدفا أمام ليستر سيتي وفي المباراة الأخيرة سجل هدفا وصنع هدفين".

من جانبه، أبدى سافينيو سعادته بالمشاركة أساسيا مع فريقه.

وقال سافينيو: "أنا هنا منذ 6 أشهر وأحاول التأقلم، وأعتقد أنني إذا أتقنت اللغة الإنجليزية ستكون الأمور أفضل، وسأبدأ في فهم ما يقوله زملائي بشكل أفضل".

وأضاف: "لكن يبقى الأهم أنني أحظى بثقة زملائي اللاعبين، وأحاول أن أستفيد من ذلك على أرض الملعب".