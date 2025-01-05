وقال موقع ليفربول الإلكتروني إنه تم عقد اجتماعين للسلامة العامة، في وقت سابق الأحد، لتقييم حالة الطقس وظروف السفر عند انطلاق المباراة في الساعة 4.30 مساء بتوقيت غرينتش في ملعب أنفيلد.

بعدها، تم الاتفاق على إقامة المباراة في موعدها، بالرغم من الثلوج، فيما أظهرت فيديوهات العمل الدؤوب من قبل العاملين في استاد أنفيلد، على تنظيف الملعب من الثلوج.

وطالب النادي القادمين من مدينة مانشستر إلى الملعب، توخي الحذر.

وتعتبر هذه أول مباراة لليفربول على ملعبه في عام 2025، ويتطلع فيها لتوسيع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.