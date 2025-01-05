وتساقطت الثلوج بكثافة على منطقة ميرسيسايد وشمال غرب إنجلترا خلال الليل، واجتمعت مجموعة استشارية للسلامة تابعة لمجلس مدينة ليفربول في وقت مبكر من صباح اليوم لتحديد ما إذا كانت المباراة، التي تقام ضمن منافسات المرحلة الـ20 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكن أن تقام في موعدها بسبب مشاكل في الوصول.

ومن المقرر أن تجتمع المجموعة مرة أخرى في وقت لاحق من اليوم على أمل أن تتحسن الظروف الجوية وأن تنطلق المباراة في موعدها الأصلي الرابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (الثالثة والنصف عصرا بتوقيت جرينتش).

وكتب ليفربول على حسابه الرسمي بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي "عقد اجتماع للسلامة هذا الصباح لتقييم حالة الطقس والسفر لمباراة اليوم ضد مانشستر يونايتد بملعب نفيلد".

أوضح ليفربول، الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا "في هذه ال ونة، من المقرر أن تجرى المباراة بشكل طبيعي ويتم بذل كل الجهود الممكنة لإقامتها".

وأضاف النادي الأحمر في بيانه، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "سيتم عقد اجتماع خر للسلامة مرة أخرى في منتصف النهار لتقييم أحدث الظروف".

وتابع "سنقوم بإبلاغ الجماهير بجميع المستجدات بمجرد أن نتمكن من ذلك. يرجى توخي الحذر الشديد يا مشجعي الريدز".

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تنبيها باللون الأصفر لتساقط الثلوج والجليد في ليفربول ومانشستر حتى مساء الأحد.

في الشهر الماضي، تم تأجيل مباراة إيفرتون وضيفه ليفربول في ملعب (جوديسون بارك)، بالدوري الإنجليزي أيضا، لأسباب تتعلق بالسلامة، حيث أدت الرياح العاتية إلى تعطيل شديد في حركة السفر داخل مدينة ليفربول وحولها.