وحقق مانشستر سيتي انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي بعد أن فشل في تحقيق أي انتصار في الخمس المباريات السابقة بكافة البطولات.

وقال غوارديولا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد جدا وسأنام بشكل أفضل حتى المباراة القادمة لكن الصحفي الذي سألني عما إذا كان الفريق القديم قد عاد؟ فإجابتي هي لا".

وأردف: "لعبنا أمام إيفرتون بشكل أفضل بكثير من اليوم وخسرنا نقاطا.. سجل هالاند هدفين، إذا سألتني عما إذا كان الفريق يلعب بنفس الطريقة التي لعب بها في السنوات الأخيرة؟ بالتأكيد لا".

وأوضح: "سعيد للغاية بالنتيجة ولكن أفضل طريقة للتحسن هو مواجهة الواقع. في بعض اللحظات لعبنا بشكل جيد، ولكننا لا نملك الإيقاع المناسب للسيطرة على لحظات معينة في المباراة".

وأردف: "علينا ألا نخسر أساسنا. حققنا الإنجازات التي حققناها على مدار العقد الماضي بسبب الطريقة التي نمرر بها الكرة".

وأكد: "يجب أن تحافظ على هدوئك. إذا كنت قلقا، فلن تتخذ قرارات جيدة. المدافعون الجيدون هم الذين لا يشعرون بالقلق. المهاجمون الجيدون هم الذين لا يشعرون بالقلق".

وأكمل :"النتيجة ستساعدنا، لسنا في أفضل حالاتنا، ولكننا سنتحسن بالتأكيد".

وقدم سافينيو عرضا قويا للمباراة الثانية على التوالي فبعد أن سجل هدفا وصنع مثله في مباراة ليستر سيتي، تألق اللاعب البرازيلي مجددا أمام ويستهام وتسبب في الهدف الأول وصنع الثاني والثالث.

وأشاد غوارديولا بسافينيو وقال :"سعيد لأن سافينيو قام بأشياء لا تصدق.. إنه لا يفكر كثيرا، عندما تكون هنا لسنوات عديدة، يعتقد اللاعبون أنهم يستحقون شيئا مميزا لما فعلوه. هذا خطأ كبير، عليك أن تثبت ذلك مرارا وتكرارا، سافينيو لديه كل شيء للفوز وإثبات ذلك".

دي بروين : أداء مانشستر سيتي يتحسن

من ناحيته، أوضح كيفين دي بروين، أن مانشستر سيتي سيرفع مستوى أدائه بعد الفوز على ويستهام.

وأشار اللاعب البلجيكي أن أداء الفريق يتحسن وأن هناك رغبة لدى الفريق لمواصلة العمل الجاد.

وقال دي بروين في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت: "إنها خطوة صغيرة، كانت هناك لحظات لعبنا فيها بشكل جيد وأخرى أقل قليلا لكننا كنا أفضل بكثير من مباراة ليستر، في النهاية فقدنا بعض الطاقة، ولكن كان هناك بعض التحسن لذا لا بأس".

وأضاف: "بذل الفريق أقصى جهد، يجب أن يكون المستوى أعلى نفهم ذلك ونعرف مدى صعوبة ما فعلناه في خر عشر سنوات".

وأردف: "أنت تفهم قليلا مدى صعوبة الأمر بالفعل، قال الناس إن السيتي يفوز طوال الوقت يجب أن يكون الأمر سهلا، إنه ليس كذلك، إنه عمل شاق ونحن نعمل بجد للعودة إلى هذا المستوى، هذا كل ما يمكننا فعله".

وأكد: "الفريق يستعيد لياقته البدنية وساعد الجدول الزمني في الحصول على بضعة أيام إضافية للتحضير".

وأوضح: "أحاول العودة إلى مستواي، أشعر كل أسبوع أنني أتحسن من حيث اللياقة البدنية، يمكنني الركض لمدة 90 دقيقة".