ورفع الجيش الملكي رصيده إلى 8 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد مانيما يونيون عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.

وتقدم الجيش الملكي في الدقيقة 12 عن طريق خالد آيت روخان، قبل أن يضيف أمين زحزوح الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فاز الرجاء البيضاوي المغربي على ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف.

وسجل بن عيسى بن عمار هدف المباراة الوحيد للرجاء، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وشهدت المباراة طرد 3 لاعبين، اثنان من صن داونز هما باتوسي أوباس وخوليسو موادو في الدقيقتين 40 والخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وواحد من الرجاء هو مروان زيلا في الدقيقة 80.

ورفع الرجاء رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف صن داونز صاحب المركز الثاني.