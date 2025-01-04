وقال الشيخ محمد بن زايد: "أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى والأشقاء في البحرين الفوز بـ "خليجي 26" وأشيد بالأداء المتميز والروح العالية للمنتخبين البحريني والعماني، والتنظيم الناجح للبطولة من قبل الكويت الشقيقة، وتمنياتي للجميع بالتوفيق في المنافسات المقبلة".

وقال الشيخ محمد بن راشد: "البحرين.. نشكركم على الروح القتاليّة.. جمال الأداء.. المتعة الرياضية.. ألف مبروك كأس الخليج.. ألف مبروك لأخي الملك حمد بن عيسى ملك البحرين.. ألف مبروك لشعب البحرين الشقيق.. هاردلك للمنتخب العماني الذي قدم أداء بطوليا.. شكرنا للكويت.. أميرها أخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وشعبها المضياف على حسن التنظيم.. في بطولة قربت الجميع من الجميع.. جمعتنا الكويت في هذه البطولة على المحبة والأخوة .. والروح الرياضية الجميلة".

وتوج منتخب البحرين بطلا لكأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26" بعد فوزه السبت على نظيره العماني 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب جابر الأحمد الصباح بالكويت.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها المنتخب البحريني بلقب كأس الخليج العربي، بعد نسخة 2019 التي فاز فيها باللقب.