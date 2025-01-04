وانتصر "الأحمر" البحريني على منتخب سلطنة عمان، بنتيجة 2-1، في نهائي "خليجي 26" الذي أقيم على استاد جابر الأحمد في الكويت.

وتقدم العُماني بهدف عبد الرحمن المشيفري في الدقيقة 17، وبدا أن المنتخب العماني في طريقه لتحقيق اللقب، قبل أن ينقلب كل شيء في الشوط الثاني.

بطل الموقعة، كان النجم البحريني محمد مرهون، الذي كسب ركلة جزاء بذكاء، وسجل منها هدف التعادل، في الدقيقة 78.

وبعدها بدقيقتين فقط، ارتطمت تسديدة مرهون بالمدافع العماني محمد المسلمي، لتدخل الشباك، وتطلق فرحة كبيرة لجماهير البحرين في المدرجات.

ولم يستطع المنتخب العماني العودة للقاء، ليختتم النهائي بنتيجة 2-1 للبحرين، ويعلنها بطلة للخليج.

واعتبر الخبراء المنتخب البحريني، الأفضل في البطولة، بعد هزيمته السعودية 3-2 والعراق 2-0 والكويت 1-0، ووصوله للنهائي عن استحقاق.

وبهذا الفوز، حقق البحرين لقب كأس الخليج للمرة الثانية بتاريخه، بعد أن كان قد حققها في نسخة 2019 في "خليجي 24" بقطر.