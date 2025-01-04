ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، متأخرا بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

وبالرغم من الفوز العريض، لم يظهر المدرب بيب غوارديولا أي سعادة، مشيرا: "بالرغم من الفوز.. لم نلعب بشكل جيد".

وخلال اللقاء، سجل هالاند هدفين، ليصل للهدف 16 في الدوري، ويقترب من هداف الدوري محمد صلاح، الذي يحمل برصيده 17 هدفا.

ويأتي وست هام، الذي خسر 5-صفر أمام ليفربول قبل ستة أيام، في المركز 13 برصيد 23 نقطة.