وبينما يأمل "الفرعون المصري" في مواصلة تألقه الاستثنائي أمام غريمه "المفضل" مانشستر يونايتد، يحاول مدرب "الشياطين" روبين أموريم، تدارك النتائج السيئة وإيقاف متصدر الدوري ونجمه المصري.

خطة أموريم

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مانشستر يونايتد لم يتأقلم على طريقة لعب أموريم 3 – 4 – 3، حيث كانت الخسارة 0-2 أمام نيوكاسل الاثنين الماضي هي الرابعة على التوالي للفريق في كافة المسابقات، والسادسة في آخر 8 مباريات، وهو ما جعل الفريق يتراجع للمركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

ومع اعتلاء ليفربول لقمة جدول الترتيب، تبدو مباراة الأحد هي أصعب اختبار لأموريم، ولكن على الأقل حصل المدرب على وقت أطول للاستعداد للمباراة حيث كان هذا هو أول أسبوع لا يلعب فيه الفريق مباراة في منتصف الأسبوع منذ توليه تدريب الفريق خلفا لإريك تن هاج في نوفمبر الماضي.

وقال أموريم: "كان لدينا وقت أطول للتدريب ليومين متتاليين. أعتقد أن هذا يساعدنا نظرا للأجواء الحالية، إنها فترة صعبة لأننا نخسر الكثير من المباريات. سنواجه أفضل فريق هذا العام".

وقال: "نركز على الأشياء البسيطة قبل مواجهة ليفربول، مثل التحول، يمكنك أن ترى نقص الاستحواذ في الشوط الأول من مباراتنا الأخيرة. السيطرة على المباراة، الكل كان يشعر بالقلق، والتوتر".

وأردف: "الكرات العرضية مهمة أيضا، وكذلك الكرات الثابتة. من الصعب قول شيء واحد، نتدرب على الكثير من الأشياء. وانصب التركيز الرئيسي على الاستحواذ، الطريقة التي نتحكم بها في سرعة المباراة، فهم المكان الذي ينبغي على اللاعب أن ينطلق منه ".

صلاح يلاحق الأرقام

وسيكون محمد صلاح على موعد مع التاريخ، مساء الأحد حيث يلاحق رقمين مذهلين جديدين.

الرقم الأول، هو الوصول إلى 100 هدف بقميص ليفربول على استاد أنفيلد الشهير، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمتلك صلاح الآن 98 هدفا لليفربول في البريميرليغ على استاد أنفيلد.

أما الرقم الثاني، فهو الوصول للمركز السابع في ترتيب الهدافين التاريخيين للبريميرليغ، وهو المركز الذي يحتله الفرنسي تييري هنري برصيد 175 هدف.

ويمتلك صلاح الآن 174 هدفا، وفي حال تسجيله هدفين، سيزيح أسطورة أرسنال، وينفرد بالمركز السابع في ترتيب الهدافين التاريخيين للبريميرليغ.