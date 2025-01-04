وأكد رودري أنه "لا يستطيع فهم سبب تشكيك" كريستيانو رونالدو في أحقيته بالفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024.

ماذا قال رونالدو؟

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل بشأن أحقية البرازيلي فينيسيوس جونيور في الفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2024، والتي منحتها مجلة "فرانس فوتبول" للإسباني رودري، لاعب مانشستر سيتي.

واعتبر "صاروخ ماديرا" وقائد النصر السعودي خلال كلمة ألقاها في حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" بمدينة دبي الإماراتية، الأسبوع الماضي، أن النجم البرازيلي تعرض للظلم بسبب عدم فوزه بالكرة الذهبية هذا العام.

وقال رونالدو: "أحب أن يقارن لاعبون آخرون ببيلينغهام ولامين يامال، هذا الجيل الشاب الآن، وفينيسيوس الذي يقوم بعمل رائع، وفي رأيي أنه يستحق الكرة الذهبية لهذا العام، لقد كان الأمر غير عادل".

وأضاف: "في رأيي وأقولها هنا أمام الجميع، هم منحوها لرودري، هو يستحق ذلك، لكن أعتقد أنهم يجب أن يمنحوا الجائزة أيضا لفينيسيوس، لأنه فاز بدوري أبطال أوروبا وسجل الهدف النهائي".

وتابع: "يجب أن تعطى الجائزة لمن يستحق، لكنك تعلم أن هذه الجوائز دائما ما يفعلون الشيء نفسه، هذا هو السبب الذي يجعلني أحب غلوب سوكر، وعليكم الاستمرار بتنظيم هذا الحفل، لأنكم تتوجون الجوائز عن استحقاق".

رد رودري

وصرح رودري لصحيفة "آس" الإسبانية ردا على سؤال حول تعليقات رونالدو: "إنها مفاجأة حقا، لأنه يعرف أفضل من أي شخص آخر، طريقة عمل هذه الجائزة، وقبل كل شيء، كيف يتم اختيار الفائز".

وواصل الدولي الإسباني بلهجة ساخرة: "لقد رأى الصحفيون الذين صوتوا هذا العام أنني يجب أن أفوز. ربما كان هؤلاء الصحفيون أنفسهم هم الذين صوتوا له (رونالدو) عندما حقق الكرة الذهبية، وأتصور أنه وافق على ذلك وقتها".

وقاطع ريال مدريد حفل الكرة الذهبية في باريس في أكتوبر الماضي بعد حصول رودري على الجائزة على حساب فينيسيوس.