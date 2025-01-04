وتقدم فالنسيا صاحب الملعب بهدف سجله هوغو دورو بعد 27 دقيقة من مسافة قريبة في المرمى الخالي، مستغلا كرة مرتدة من الحارس تيبو كورتوا الذي تصدى لتسديدة من جابي غيرا من مسافة قريبة.

وضغط ريال مدريد لإدراك التعادل، وأهدر بلينغهام ركلة جزاء حصل عليها فريقه بعدما عرقل إنزو بارينشيا كيليان مبابي داخل المنطقة في الدقيقة 55.

ولعب فريق المدرب كارلو أنشيلوتي بعشرة لاعبين بعد طرد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 79، إثر دفعه دون كرة ستول ديميتريفسكي حارس مرمى فالنسيا.

لكن البديل مودريتش أدرك التعادل بتسديدة منخفضة مستغلا تمريرة بينية من بلينغهام قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

بعدها سجل لاعب وسط إنجلترا هدف الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليتصدر بطل أوروبا الترتيب برصيد 43 نقطة بفارق نقطتين أمام أتلتيكو مدريد، الذي لعب مباراة أقل.