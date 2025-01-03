وقال كريستيانو في حديث مع رابطة الدوري السعودي "روشن" إنه شرف له أن يكون من أوائل اللاعبين الذي انضموا لدوري روشن السعودي متطلعا لتطوير هذا الدوري خلال الأعوام المقبلة إلى درجة منافسة الدوريات الأوروبية الكبرى.

وتابع رونالدو: "بالنسبة لي، إنه لشرف أن ينمو الدوري وأن يأتي العديد من اللاعبين النجوم لجعل الدوري أفضل وأكثر تنافسية، ليس فقط من أجل مستقبل اللاعبين السعوديين والدوري، ولكن من أجل البلاد، وللتنافس مع الدوريات الأخرى، هذا هو حلمي".

وأوضح النجم البرتغالي أن نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 أمام الهلال هو الأكثر حماسة بالنسبة له، وهي المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف 2-1 بهدفين لرونالدو أعاد بهما النصر إلى لقب البطولة، بعدما كان الهلال متقدما بهدف دون رد.

وحقق رونالدو نجاحات فردية وجماعية مع النصر، منها تحطيمه الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد في دوري روشن السعودي موسم 2023-2024 بـ 35 هدفًا، وأصبح أيضًا مع 11 تمريرة حاسمة في أول موسم له بالسعودية يلعبه من أوله حتى نهايته الأكثر مساهمة بالأهداف عبر تاريخ الدوري.

وعلى الرغم من إقراره بصعوبة المنافسة مع وجود فرق شديدة المنافسة مثل الهلال والاتحاد، إلا أن رونالدو أكد عزمهم على مواصلة القتال، وقال: "في كرة القدم، لديك لحظات جيدة وأخرى سيئة، لكن بالنسبة لي، أهم شيء هو أن تكون محترفًا، وأن تدفع بقوة، وأن تحترم النادي، وأن تحترم عقدك، وأن تؤمن بأن الأمور ستتغير".