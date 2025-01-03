ففي الفريق الجزائري تتردد أنباء عن خلافات بين المدير الفني للفريق عبد القادر عمراني واللاعب إسلام سليماني.

وصرح عمراني في مؤتمر صحفي، الخميس، بأن "قضية إسلام سليماني صنعت جدلا بالفريق لكنه لاعب محترف وقائد ولست أن من يصغر أو يقلل منه".

وخسر شباب بلوزداد أمام الأهلي في الجولة الماضية (1-6)، مما اضطره لإصدار بيان طالب فيه جماهيره بدعم الفريق.

على الجانب الآخر، وفي النادي الأهلي تتردد أنباء عن توقيع لاعب الفريق أكرم توفيق لنادي الشمال القطري بعد وصول عرض من النادي إلى القلعة الحمراء، وهو ما أثار قلق الجماهير في وقت يحتاج الفريق فيه لتدعيم صفوفه.

كما شهد النادي صدور تصريحات من لاعب الفريق المعار لقطر القطري أحمد عبد القادر اتهم فيها المدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر بأنه سبب رحيله عن القلعة الحمراء.

كما يغيب عن الفريق جملة من اللاعبين أبرزهم عمر كمال عبد الواحد وطاهر محمد طاهر ورضا سليم وعلي معلول.

وتجري محاولات من الجهاز الطبي لتجهيز المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي للحاق بالمباراة والذي يعاني من كدمة أسفل الركبة.

ويتصدر الأهلي، جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بفارق 4 نقاط عن شباب بلوزداد ثالث الترتيب.

وتقابل الأهلي ضد شباب بلوزداد 5 مرات على مستوى دوري أبطال أفريقيا، بواقع 3 انتصارات والتعادل في مباراتين.

المواجهة الأولى كانت في دور المجموعات لنسخة 2001، وفاز الأهلي ذهابا بهدف حسام غالي، وكرر فوزه إيابا في الجزائر، بهدف إبراهيم سعيد.

وتجدد اللقاء بين الطرفين في دور المجموعات لنسخة 2023-2024، وتعادل الفريقان ذهابا وإيابا دون أهداف.

وجاء الصدام الخامس بينهما في دور المجموعات للنسخة الحالية، وانتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي 6-1 خلال الشهر الماضي.

من جانبه، قال المدير الفني لشباب بلوزداد الجزائري، عبد القادر عمراني، إن فريقه جاهز لمواجهة ضيفه الأهلي المصري، الجمعة، مؤكدا سعيه للفوز للتأهل لدور الثمانية ورد الاعتبار بعد الخسارة القاسية في القاهرة.