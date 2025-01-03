سجل دينزل دومفريس هدفين في الشوط الثاني قاد بهما إنتر ميلان للفوز 2-صفر على أتلانتا يوم الخميس في الرياض، والتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، إذ بات بطل إيطاليا على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب السوبر للمرة الرابعة على التوالي.

ويلتقي إنتر في النهائي المقرر يوم الإثنين المقبل مع الفائز في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي المقررة الجمعة بين يوفنتوس وميلان.

وبينما اعتمد سيموني إنزاغي مدرب إنتر على أقوى تشكيلة أساسية متاحة لديه، فجر جيان بييرو غاسبريني مدرب أتلانتا، الذي يفتقد بالفعل جهود هدافه ماتيو ريتيغي بسبب الإصابة، مفاجأة بإشراك أديمولا لوكمان وشارل دي كيتيليري ضمن البدلاء.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي إثر تألق ماركو كارنيسيكي حارس مرمى أتلانتا الذي تصدى مبكرا لكرة خطيرة من لاوتارو مارتينيز سددها من مسافة قريبة.

وبعدها تصدى كارنيسيكي لكرتين متتاليتين من مارتينيز وفيدريكو ديماركو.

وصنع أتلانتا فرصة جيدة واحدة خلال الشوط الأول مستغلا تشتيتا سيئا بالرأس من جانب مدافع الإنتر أليساندرو باستوني، إذ وصلت الكرةإلى جورجيو سكالفيني الذي وجهها بضربة رأس لكنها كانت باتجاه الحارس يان سومير.

وفي الشوط الثاني، حصل إنتر على ركلتين ركنيتين مبكرتين، وتقدم بهدف عندما وصلت الكرة إلى دومفريس داخل منطقة الست ياردات، وكان دومفريس يقف وظهره إلى المرمى لكن اللاعب الهولندي استلم الكرة برأسه قبل أن يسددها ببراعة إلى داخل الشباك.

ورد غاسبريني بإشراك لوكمان ودي كيتيليري من مقاعد البدلاء إلى جانب إديرسون، لكن إنتر عزز تقدمه بالهدف الثاني من هجمة مرتدة مستغلا اندفاع أتلانتا للهجوم.

ووجه ديماركو تمريرة باتجاه مهدي طارمي لكن الكرة وصلت إلى دومفريس الذي سددها دون تردد ليفاجئ الحارس كارنيسيكي، إذ ارتطمت بالعارضة ثم سكنت الشباك.

وقال مدافع الإنتر باستوني لشبكة سبورت ميدياست "كنا نعلم مدى صعوبة الأمر أمام أتلانتا، وأنهم لن يمنحوننا سوى مساحات قليلة. في مثل هذه المواقف، يجب على الموهبة الفردية أن تتألق، واليوم قام دينزل بهذا الأمر".

ومن جانبه، قال غاسبريني "لدينا العديد من اللاعبين. مررنا بمرحلة صعبة للغاية في الدوري وكان الوقت مناسبا لاختبار اللاعبين الذين لم يلعبوا كثيرا منذ البداية لم أرفض المنافسة، لقد حاولنا الفوز ودفعنا بفريق قوي للغاية، لكننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء".